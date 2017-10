Wolna niedziela powinna być prawem człowieka

Wczorajszą niedzielę można było spędzić na wiele sposobów. Piękna pogoda, ciepło (jak na listopad), rodzinna atmosfera. Cóż chcieć więcej? Do południa Msza Święta, po południu do wyboru, do koloru. Może być ohydne lenistwo przed telewizorem lub aktywny wypoczynek na łonie przyrody. Co kto lubi. Niestety nie wszyscy mogą sobie pozwolić na miłe, spędzone w gronie najbliższych chwile. Wczoraj na twitterze napisałem:

Link kończący powyższy wpis prowadzi do serwisu „Wiara”, w którym mowa o wspólnym liście do wiernych, który razem mają wystosować kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Odezwa ma przypominać, że niedziela jest dniem świątecznym, przeznaczonym na eucharystię, wypoczynek, rodzinne spotkania. Tych przyjemności pozbawione są osoby, które w niedzielę harują, choć nie muszą. I tylko dziwie się, że w tej sprawie wspólnego listu do tej pory nie napisano. Jego redakcja nie może sprawić żadnych doktrynalnych problemów, bo w tej sprawie wszystkie kościoły mówią jednym głosem.

Jedynym argumentem przeciwników wolnych niedziel są względy ekonomiczne. Czyli żadne. Bezcenne są przecież te chwile, które spędzić możemy razem, z najbliższymi. Domyślam się, że gdy list zostanie w kościołach ogłoszony, to pojawią się głosy tak zwanych obrońców świeckiego państwa. Zapewne pojawią się też argumenty przekonujące o tym, że przecież wolne się należy, ale przecież nie musi być to niedziela.

Otóż, by wszyscy członkowie rodziny mogli wspólnie świętować, a gdy są niewierzący – cieszyć się sobą, muszą mieć wolne w jednym czasie. I tu siódmy dzień tygodnia wydaje się dniem najbardziej oczywistym. Nie interesuje mnie, jak niedziela będzie w poszczególnych familiach obchodzona. „Kowalscy” wybiorą się do kościoła, a „Nowakowie” będą w łóżkach wylegiwać się do obiadu, oglądając „Dzień Dobry TVN”. To już jest prywatna sprawa rodziny. Grunt, by jej członkowie mogli nacieszyć się swoją obecnością. Wręcz takie rozwiązanie powinno zostać wpisane do katalogu praw człowieka.